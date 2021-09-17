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17.09.2021  10:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине пожарные тушили лес

В Изюмском районе Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в экосистеме.

В Харьковской области горел лес
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 16 сентября около 9:41, поступило сообщение в службу спасения о пожаре в селе Борщовка. 
 
На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 4 гектара, также была опасность распространения огня на другие участки лесного массива. 
 
На локализацию пожара понадобилось около 4 часов, на полную ликвидацию последствий возгорания понадобилось около 20 часов.
 
На данный момент причина возгорания устанавливается. 
 
Напомним, в Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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