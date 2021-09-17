17.09.2021 10:50 Виталий Хиневич

На Харьковщине пожарные тушили лес

В Изюмском районе Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в экосистеме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 16 сентября около 9:41, поступило сообщение в службу спасения о пожаре в селе Борщовка.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 4 гектара, также была опасность распространения огня на другие участки лесного массива.

На локализацию пожара понадобилось около 4 часов, на полную ликвидацию последствий возгорания понадобилось около 20 часов.

На данный момент причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти.