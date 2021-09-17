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17.09.2021  10:30   Евгений Клочко

Харьковский метрополитен начал тестировать видео-информационную систему в вагонах (фото)

На данный момент системой уже оборудован первый электропоезд, который готов к тестовой эксплуатации с пассажирами.

Видео-информационную систему в вагонах тестируют в Харьковском метрополитене
 
Как стало известно РЕДПОСТ в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен", рекламная видео-информационная система в вагонах кроме рекламы будет сообщать данные о станции и транспортных узлах рядом с ними.
 
Также пассажиры могут посмотреть аэросъемки, на которых отображена местность и объекты топонимики рядом со станциями метрополитена.
 
Видео-информационную систему в вагонах тестируют в Харьковском метрополитене
 
В харьковской подземке отметили, что видео-информационная система уже прошла проверку и необходимые испытания. 
 
Первыми рекламной видео-информационной системой планируется оборудовать поезда Салтовской линии, а после - Холодногорско-заводской и Алексеевской линии метрополитена.
 
Видео-информационную систему в вагонах тестируют в Харьковском метрополитене
 
Напомним, на Холодногорско-Заводскую линию Харьковского метрополитена 19 августа впервые выехал фан-состав футбольного клуба "Металлист".
 
Источник:   КП "Харьковский метрополитен"
 Тэги:  харьков, метрополитен
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