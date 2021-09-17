17.09.2021 10:15 Рита Парфенова

Ночная стрельба возле киоска в Харькове: дело передано в суд

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении стрелка.

Стрельба, в которой пострадали три человека, произошла ночью 25 июня возле одного из киосков по улице Шевченко, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как установило досудебное расследование, 33-летний харьковчанин, находившийся вместе со своей девушкой возле коска «Кисет», вступил в конфликт с тремя ранее незнакомыми мужчинами. Будущий обвиняемый угрожал своим противникам расправой, а когда девушка ушла, поехал к себе домой, взял револьвер, заряженный 9 патронами, и вернулся на место конфликта.



Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону мужчин, пока тем удалось повалить его на землю. В результате один из участников конфликта получил тяжкие телесные повреждения – ранение грудной клетки, живота с повреждением печени и кишечника, которые осложнились внутренним брюшным кровотечением. Двум другим пострадавшим причинены легкие телесные повреждения.



16 сентября 2021 года окружная прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по факту законченного покушения на умышленное убийство трех лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомнимм, ночью 13 сентября на улице Беркоса стреляли в 62-летнего экспедитора.