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17.09.2021  09:38   Рита Парфенова

На Салтовке не ходят трамваи: причина

Временно изменили маршруты движения трамваи №№ 6 и 8.


gortransport.kharkov.ua

Сегодня, 17 сентября до 16.00 будет запрещено движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от РК «602 микрорайон» до узла Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Ограничение движения пассажирского электротранспорта связано с необходимостью выполнения КП «Горэлектротранссервис» работ по ремонту трамвайных путей.

Трамваи №№ 6 и 8 будут доезжать до перекрестка Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей, выполнять маневры для разворота и ехать в обратном направлении по своим маршрутам.

Напомним, 17 сентября из-за проведения футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) и «Полесье» (Житомир) c 17.00 до 21.00 будет ограничено движение в районе стадиона «Металлист», в частности по переулку Власовскому и улице Храмова, по улице Плехановской на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков, трамвай
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