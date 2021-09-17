Аварийное отключение воды в Харькове 17 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №4, стояк) до 17:00 17 сентября;
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 17 сентября;
ул. Алчевских (Артема), 56, пер. Дизайнерский (Артема), 4 до 23:50 17 сентября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4, стояк) до 17:00 17 сентября.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №2, стояк) до 18:00 17 сентября.; ул. Героев Труда, 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 сентября.
Новобаварский район:
пер. Хатышевский (ч/с) до 20:00 17 сентября.
Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (спаренный стояк) до 20:00 17 сентября.
Слободской район:
ул. Морозова, 1 (п. №15, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк), ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 17 сентября.
Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 11 (п. №1, стояк) до 17:00 17 сентября;
ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 17 сентября.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский, 19 (п. №1), пер. 23 Августа, 3 (п. №3) до 17:00 17 сентября.
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