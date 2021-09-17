17.09.2021 08:56 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 17 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12 (п. №4, стояк) до 17:00 17 сентября;

ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 17 сентября;

ул. Алчевских (Артема), 56, пер. Дизайнерский (Артема), 4 до 23:50 17 сентября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4, стояк) до 17:00 17 сентября.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №2, стояк) до 18:00 17 сентября.; ул. Героев Труда, 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 сентября.



Новобаварский район:

пер. Хатышевский (ч/с) до 20:00 17 сентября.



Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (спаренный стояк) до 20:00 17 сентября.



Слободской район:

ул. Морозова, 1 (п. №15, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк), ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 17 сентября.



Холодногорский район:

пер. 2-й Таганский, 11 (п. №1, стояк) до 17:00 17 сентября;

ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 17 сентября.



Шевченковский район:

пер. Рогатинский, 19 (п. №1), пер. 23 Августа, 3 (п. №3) до 17:00 17 сентября.