17.09.2021 08:25 Рита Парфенова

Врачи скорой вернули к жизни пенсионера с CОVID 19

Во время госпитализации у мужчины произошла клиническая смерть.

Клиническая смерть произошла во время госпитализации больного в коронавирусом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 15 сентября около девяти часов вечера бригада экстренной медицинской помощи ЭМП 812 в составе фельдшера Сергея Боброва, медбрата Андрея Кривоноса и водителя Игоря Корнеева приехала на вызов к 72-летнему мужчине. Больной находился в очень тяжелом состоянии, у него была высокая температура и низкий показатель сатурации.

Во время госпитализации, вследствие дыхательной недостаточности, у мужчины произошла клиническая смерть. Медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям, которые закончились восстановлением сердечно-легочной деятельности больного. Пациента госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.