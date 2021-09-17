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17.09.2021  08:25   Рита Парфенова

Врачи скорой вернули к жизни пенсионера с CОVID 19

Во время госпитализации у мужчины произошла клиническая смерть.

ЭМП 812 в составе фельдшера Сергея Боброва, м / с Андрея Кривоноса и водителя Игоря Корнеева

Клиническая смерть произошла во время госпитализации больного в коронавирусом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 15 сентября около девяти часов вечера бригада экстренной медицинской помощи ЭМП 812 в составе фельдшера Сергея Боброва, медбрата Андрея Кривоноса и водителя Игоря Корнеева приехала на вызов к 72-летнему мужчине. Больной находился в очень тяжелом состоянии, у него была высокая температура и низкий показатель сатурации.

Во время госпитализации, вследствие дыхательной недостаточности, у мужчины произошла клиническая смерть. Медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям, которые закончились восстановлением сердечно-легочной деятельности больного. Пациента госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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