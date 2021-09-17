    
Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 сентября
17.09.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 сентября

Хотите, чтобы день принес вам удачу? Создайте условия: приведите дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 сентября

Овен (21 марта – 20 апреля)
Доверие сегодня играет не на руку Овнам. Возможны обманы, особенно со стороны незнакомцев и людей из дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Отнеситесь внимательнее к информации, витающей вокруг вас, и схватите сплетника за руку.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцы будут преисполнены желанием контролировать всё и вся. А любые отступления от намеченных планов воспринимать как личное оскорбление. Совет звезд: расслабьтесь и по возможности чаще занимайтесь тем, что настраивает на позитив. Ведь не всегда и не все зависит от ваших усилий. А тем более – от желаний.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды обещают Близнецам поддержку в любых начинаниях. Особенно в романтических: если вы собирались открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого не найти.

Рак (22 июня – 23 июля)
Напряжение – взрыв – конфликт: подобные ситуации сегодня часты в окружении Раков. Хотите провести этот день плодотворно – запаситесь терпением и не поддавайтесь на провокации.

Лев (24 июля – 23 августа)
Львам придется отстаивать свои интересы, причем не всегда мирным путем. Что бы ни произошло, звезды советуют не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти выход.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды приготовили Девам полный приятных сюрпризов день, но представители этого знака вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Возможно, виной этому усталость. Звезды советуют встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что приготовила жизнь!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Сегодня начальство может смело доверить Весам какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Весы, скорее всего, сами придумают, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. А что это будет – генеральная уборка силами всех членов семьи или вечеринка – тут уж как повезет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День простоя: любые начинания могут принести Скорпиону в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Небесые светила дадут Стрельцам второй шанс. Речь может идти о давних проблемах, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Стрелец сможет направить в нужное ему русло.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Финансовые дела обещают удаваться особенно легко. Стоит воспользоваться этим, чтобы спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Козерогу, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» Водолеям не стоит: сегодня ему необходимо логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Эмоциональный фон Рыб будет находиться в равновесии. Даже более того – обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды советуют Рыбам использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для них ситуации.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 сентября 15.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 сентября 14.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 сентября
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 