17.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 сентября

Хотите, чтобы день принес вам удачу? Создайте условия: приведите дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Доверие сегодня играет не на руку Овнам. Возможны обманы, особенно со стороны незнакомцев и людей из дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Отнеситесь внимательнее к информации, витающей вокруг вас, и схватите сплетника за руку.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы будут преисполнены желанием контролировать всё и вся. А любые отступления от намеченных планов воспринимать как личное оскорбление. Совет звезд: расслабьтесь и по возможности чаще занимайтесь тем, что настраивает на позитив. Ведь не всегда и не все зависит от ваших усилий. А тем более – от желаний.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды обещают Близнецам поддержку в любых начинаниях. Особенно в романтических: если вы собирались открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого не найти.



Рак (22 июня – 23 июля)

Напряжение – взрыв – конфликт: подобные ситуации сегодня часты в окружении Раков. Хотите провести этот день плодотворно – запаситесь терпением и не поддавайтесь на провокации.



Лев (24 июля – 23 августа)

Львам придется отстаивать свои интересы, причем не всегда мирным путем. Что бы ни произошло, звезды советуют не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти выход.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды приготовили Девам полный приятных сюрпризов день, но представители этого знака вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Возможно, виной этому усталость. Звезды советуют встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что приготовила жизнь!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня начальство может смело доверить Весам какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Весы, скорее всего, сами придумают, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. А что это будет – генеральная уборка силами всех членов семьи или вечеринка – тут уж как повезет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День простоя: любые начинания могут принести Скорпиону в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Небесые светила дадут Стрельцам второй шанс. Речь может идти о давних проблемах, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Стрелец сможет направить в нужное ему русло.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Финансовые дела обещают удаваться особенно легко. Стоит воспользоваться этим, чтобы спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Козерогу, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» Водолеям не стоит: сегодня ему необходимо логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Эмоциональный фон Рыб будет находиться в равновесии. Даже более того – обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды советуют Рыбам использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для них ситуации.