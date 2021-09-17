17.09.2021 07:00

День спасателей: события 17 сентября

Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

С 2004 до 2008 года этот праздник носил название День работников гражданской защиты. Еще раньше (с середины 1990-х до 2004 года) в Украине ежегодно отмечались по отдельности два праздника тех, кто гордо именуется спасателем: 29 января – День работников пожарной охраны и каждую последнюю субботу октября – День спасателя. Спустя десятилетие Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС) предложило, а глава государства Виктор Ющенко принял предложение переименовать объединенный День работников гражданской защиты в День спасателя.

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Украинские спасатели отмечают свой профессиональный праздник в день празднования православной церковью Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона – покровительница пожарных и спасателей и оказывает помощь всем, кто попал в беду.



По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.



Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырехугольниками — зеленым (естественный цвет Купины) и красным (цвет объявшего ее пламени). В русской иконописи икона известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в 17 столетии.



Также в этот день...



В 1630 году в Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон.



1773 – началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева.



1775 – Екатерина II приказала князю Потемкину основать Херсон.



1783 – родилась Надежда Дурова, кавалерист-девица. В мужском обличье дослужилась до ординарца самого Кутузова.



1787 – была утверждена новая редакция Конституции США. Из союза отдельных независимых штатов США стали федеративным государством. Главой государства, главнокомандующим вооруженных сил был президент, срок правления которого составлял четыре года. Законодательная власть принадлежала конгрессу, который состоял из сената и палаты представителей. Судебная власть находилась в компетенции Верховного суда. Так и по сей день живут.



1789 – английский астроном У. Гершель открыл спутник Сатурна Мимас.



1832 – родился Сергей Боткин, российский терапевт, основоположник русской клинической медицины.



1857 – родился Константин Циолковский, русский изобретатель, основоположник русской космонавтики, создатель «космической философии».



1864 – родился Михаил Коцюбинский, украинский писатель («Fata morgana»).



1910 – в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.



1918 – В Испании создан футбольный клуб «Валенсия».



1922 – в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.



1934 – выпущена первая грампластинка на 33 и 1/3 оборота за минуту с 5-й симфонией Бетховена.



1935 – родился Кен Кизи, американский писатель, автор «Полета над гнездом кукушки».



1939 – родился Владимир Меньшов, российский актер и кинорежиссер, народный артист России. Поставил фильмы: «Розыгрыш» (1977), «Москва слезам не верит» (премия «Оскар» 1980 года за лучший фильм на иностранном языке), «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995). Современному поколению Меньшов более известен как пресветлый Гесер из «Ночного/Дневного Дозора» и начальник колонии из «Каникул строгого режима».



1944 – родился Райнхольд Месснер, знаменитый итальянский альпинист, покоривший все восьмитысячники планеты, а в 1980 году первым взошедший на Эверест без помощи кислорода. Также перешёл через Антарктиду без помощи механизированных средств передвижения и собак.



1945 – родился Фил Джексон, американский баскетбольный тренер. «Чикаго Булз» становились по его руководством чемпионами NBA 6 раз, а «Лос-Анджелес Лейкерс» – два.



1953 – проведена первая успешная операция по разделению сиамских близнецов.



1968 – родилась Анастейша (Анастейша Лин Ньюкирк), американская поп-певица и автор песен, альбомы и песни которой многократно получали платиновый статус.



1972 – родился Федор Стуков, советский и российский актер («Ералаш», «Родня», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Остров сокровищ», «Петербургские тайны»). С 2001 года переключился на режиссуру. Он ставил нашумевшее «За стеклом», «Русское чудо» и другие реалити-шоу, а также выступает сорежиссером в русской версии сериала «Как я встретил вашу маму».



1989 – в Черновцах открывается первый фестиваль украинской песни «Червона рута».



1993 – за один день группа «Чайф» записывает в виде шутки альбом «Оранжевое настроение». Практически домашняя запись будет принята публикой на ура и стала одной из самых покупаемых работ группы.



Именины отмечают: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.