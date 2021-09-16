16.09.2021 16:50 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 сентября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +19°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 20%. Солнечная активность повысится, и к полуночи геомагнитные колебания усилятся. Метеозависимым людям стоит быть осторожными.



Народные приметы. Наши предки на заре 17 сентября ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.



В старину в этот день избегали давать в долг, также старались не подавать милостыню нищим, чтобы не перетянуть нищету.