16.09.2021 12:10 Виталий Хиневич

В районе стадиона «Металлист» сегодня не проехать

Из-за проведения футбольного матча, транспорт в районе стадиона «Металлист» направится в объезд

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет ограниченно 17 сентября с 17:00 - 21:00 часа.

В это же время запрещается движение транспорта по улице Плехановской на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.

Ограничения связанны с проведением футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) и «Полесье» (Житомир).