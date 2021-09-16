В районе стадиона «Металлист» сегодня не проехать

Из-за проведения футбольного матча, транспорт в районе стадиона «Металлист» направится в объезд
Комментариев: 1
Сергей
// 2021-09-16 12:58:25
// Ответить
Матч завтра!
Высокий творческий потенциал может войти в противоречие с ленью, так что если хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Практически веь день небо будет чистым и ясным. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажность:
давление:
ветер: