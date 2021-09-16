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16.09.2021  12:10   Виталий Хиневич

В районе стадиона «Металлист» сегодня не проехать

Из-за проведения футбольного матча, транспорт в районе стадиона «Металлист» направится в объезд

Запрет движения в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет ограниченно 17 сентября  с 17:00 - 21:00 часа.
 
В это же время запрещается движение транспорта по улице Плехановской на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.
 
Ограничения связанны с проведением футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) и «Полесье» (Житомир).
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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Сергей // 2021-09-16 12:58:25 // Ответить
Матч завтра!

 

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