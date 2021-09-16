    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ботоферму, создавшую 50 тысяч фейковых аккаунтов, прикрыли в Харькове
16.09.2021  12:34   Рита Парфенова

Ботоферму, создавшую 50 тысяч фейковых аккаунтов, прикрыли в Харькове

Житель Харьковщины создал более 50 тысяч фейковых аккаунтов для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

В Харькове планируется отключение электроснабжения в шести районах города в четверг 16 сентября, где не будет света

На Харьковщине СБУ прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу безопасности Украины в Харьковской области.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Мужчина, имевший опыт работы в сфере телекоммуникаций, создавал «липовые» аккаунты в соцсетях и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях через электронные платежные системы.

До выявления мужчина успел зарегистрировать почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали «альтернативную реальность» в соцсетях, в том числе в украинском сегменте.

Ботоферму, создавшую 50 тысяч фейковых аккаунтов, прикрыли в Харькове

«Армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на:

  • срыв национальной программы вакцинации;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;
  • дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено:

  • компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
  • GSM-шлюзы и SIM-банки;
  • 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Ботоферму, создавшую 50 тысяч фейковых аккаунтов, прикрыли в Харькове

Ранее мы писали, что СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине.

Источник:   СБУ
 Тэги:  ботоферма, сбу, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Криминал и происшествия В Харькове блокировали российскую ботоферму (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 