16.09.2021 12:34 Рита Парфенова

Ботоферму, создавшую 50 тысяч фейковых аккаунтов, прикрыли в Харькове

Житель Харьковщины создал более 50 тысяч фейковых аккаунтов для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

На Харьковщине СБУ прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу безопасности Украины в Харьковской области.



Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Мужчина, имевший опыт работы в сфере телекоммуникаций, создавал «липовые» аккаунты в соцсетях и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.



Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях через электронные платежные системы.



До выявления мужчина успел зарегистрировать почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали «альтернативную реальность» в соцсетях, в том числе в украинском сегменте.





«Армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено:

компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

GSM-шлюзы и SIM-банки;

5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.





Ранее мы писали, что СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине.