01.04.2022 09:10 Рита Парфенова

Ботоферму врага накрыла СБУ в Харькове

Чрез ботоферму военным и сотрудникам правоохранительных ведомств рассылались СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

Ботоферму быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей недолгой работы через этот канал враг отправил около 5 тысяч СМС, передает РЕДПОСТ.



Целью вражеской дезинформации стали наши военные и сотрудники правоохранительных ведомств – через рассылку СМС им поступали предложения сдаться и перейти на сторону оккупантов.



«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилось в лживых СМС.

Таким образом, спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.



Самое интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось РФ.



Владелец дома признается, что даже не догадывался о своей роли в «спецоперации» врага.



Сейчас вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия.