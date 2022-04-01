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01.04.2022  09:10   Рита Парфенова

Ботоферму врага накрыла СБУ в Харькове

Чрез ботоферму военным и сотрудникам правоохранительных ведомств рассылались СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

В Харькове СБУ разоблачила новую вражескую ботоферму

Ботоферму быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей недолгой работы через этот канал враг отправил около 5 тысяч СМС, передает РЕДПОСТ.

Целью  вражеской дезинформации стали наши военные и сотрудники правоохранительных ведомств – через рассылку СМС им поступали  предложения сдаться и перейти на сторону оккупантов.

«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилось в лживых СМС.

Таким образом, спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.

Самое интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось РФ.

Владелец дома признается, что даже не догадывался о своей роли в «спецоперации» врага.

Сейчас вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков, сбу, ботоферма
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