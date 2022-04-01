Ботоферму врага накрыла СБУ в Харькове

Чрез ботоферму военным и сотрудникам правоохранительных ведомств рассылались СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.
Ботоферму быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей недолгой работы через этот канал враг отправил около 5 тысяч СМС, передает РЕДПОСТ.
Целью вражеской дезинформации стали наши военные и сотрудники правоохранительных ведомств – через рассылку СМС им поступали предложения сдаться и перейти на сторону оккупантов.
«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилось в лживых СМС.
Таким образом, спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.
Самое интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось РФ.
Владелец дома признается, что даже не догадывался о своей роли в «спецоперации» врага.
Сейчас вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия.
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