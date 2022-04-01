    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Из села под Харьковом пропали подростки: приметы (фото)
01.04.2022  09:35   Рита Парфенова

Из села под Харьковом пропали подростки: приметы (фото)

Правоохранители устанавливают местонахождение жителей поселка Краснокутск Владимира Абрамова, 2013 года рождения и Анны Сирик, 2007 года рождения.


Фото из открытых источников

Подростки 31 марта около 09:00 ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись, передает РЕДПОСТ. Мобильных телефонов при себе не было.

Приметы Владимира Абрамова: рост около 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. Был одет в черную куртку.

Приметы Анны Сирики: рост около 163 см, худощавого телосложения, русые волосы, светлые глаза. Была одета в черную куртку длиной ниже колена, черную обувь.

Розыск пропавших проводит сектор полицейской деятельности № 2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области. Если вам известна любая информация о разыскиваемых, просим сообщить по телефону 0986134354, 0971606291 или 102.

Криминал Харьков: разыскиваются Владимир Абрамов и Анна Сирик

Напомним, ранее мы писали о найденном живым спустя четыре с половиной месяца поисков мужчине со сломанным носом, который пропал на вокзале в Харькове.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, харьков, розыск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия Под Харьковом пропала девушка в куртке цвета хаки (фото) 15.02 Криминал и происшествия Под Харьковом пропала девушка в красной куртке (фото) 09.02 Криминал и происшествия В Харькове 11-летняя девочка поссорилась с мамой и ушла из дома
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 