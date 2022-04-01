Из села под Харьковом пропали подростки: приметы (фото)

Правоохранители устанавливают местонахождение жителей поселка Краснокутск Владимира Абрамова, 2013 года рождения и Анны Сирик, 2007 года рождения.
Подростки 31 марта около 09:00 ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись, передает РЕДПОСТ. Мобильных телефонов при себе не было.
Приметы Владимира Абрамова: рост около 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. Был одет в черную куртку.
Приметы Анны Сирики: рост около 163 см, худощавого телосложения, русые волосы, светлые глаза. Была одета в черную куртку длиной ниже колена, черную обувь.
Розыск пропавших проводит сектор полицейской деятельности № 2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области. Если вам известна любая информация о разыскиваемых, просим сообщить по телефону 0986134354, 0971606291 или 102.
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