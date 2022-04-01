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01.04.2022  10:16   

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 1-3 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.

 

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 1 – 3 апреля

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-15:00

  1. №124 просп. Гагарина, 173В;
  2. №80 просп. Гагарина, 314А;
  3. №109 ул. Тернопольская, 21;
  4. №105 ул. Ньютона, 6А;
  5. №162 ул. Ньютона, 111;
  6. №31 ул Аэрофлотская, 12.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»

«Новая почта»

Время работы: 9:00-16:00

  1. №119, просп. Победы, 70;
  2. №137, ул. Ахсарова, 21;
  3. №10, ул. Пушкинская, 96;
  4. №69, ул. Дмитриевская, 5;
  5. №78, ул. Шевченко, 24 А;
  6. №11, просп. Гагарина, 41/2;
  7. №99, просп. Гагарина, 176;
  8. №90, просп. Гагарина, 199;
  9. №44, просп. Льва Ландау, 46;
  10. №138, проезд Стадионный, 13;
  11. №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  12. №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  13. №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  14. №113, ул. Луи Пастера, 318;
  15. №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  16. №121, ул. Ньютона, 98.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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