01.04.2022 10:52 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 761 человек. Выздоровело 272 920 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 849 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в одном районе области – Харьковском. За сутки диагноз подтвердился у 6 человек (все из Харькова).