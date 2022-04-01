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01.04.2022  10:52   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 761 человек. Выздоровело 272 920 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 849 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в одном районе области – Харьковском. За сутки диагноз подтвердился у 6 человек (все из Харькова).

Тэги:  коронавирус, харьков
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