01.04.2022 11:36

Оперативная обстановка в Харькове на 1 апреля от ХОВА

Харьков продолжают обстреливать, идут бои за Изюм.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, за минувшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова. Всего зафиксировали около 46 ударов.



Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа «Град» и 1 ракетный удар в центральную часть города.



Аактивность вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях. За минувшие сутки украинской армии удалось уничтожить 4 самолета – 1 истребитель и 3 бомбардировщика.



С Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении. В частности, в одном из населенных пунктов рядом с Изюмом были эвакуированы около 2500 человек.

Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь. Областной логистический штаб работает круглосуточно. Получили грузы из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также международных партнеров – Польши, Чехии и т.д. Все полученное от областей Украины, международных партнеров передаем на пункты выдачи Новой почты и Укрпочты Харькова, волонтерам, которые адресно помогают гражданам, и в общины области.