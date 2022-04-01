Харьков на утро 1 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 31 марта по 1 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 51 оперативный выезд
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 31 марта.
На ликвидацию пожаров спасатели выезжали 38 раз. Из них 12 пожаров были вызваны обстрелами, 24 раза огнеборцы тушили пожары в экосистемах, вызванные неосторожным обращением с огнем, и 2 раза на "бытовые" пожары в частном секторе. Четыре раза ГСЧСников вызывали на разборку завалов, 3 - на помощь населению. Из-под завалов спасен 1 человек.
Следует отметить рост количества и площади пожаров в экосистемах. В течение суток из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности и умышленные поджоги сухостоя в Харьковской области уничтожено около 50 га сухой растительности. Еще раз напоминаем, что причины пожаров в экосистемах в военное время приравниваются к диверсии и несет за собой уголовное наказание!
Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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