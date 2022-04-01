01.04.2022 08:21 Рита Парфенова

У пугливого пешехода в Харькове нашли гранату

Мужчина пытался скрыться от патрульных, и не зря.

На одной из улиц Харькова задержали прохожего с гранатой, передает РЕДПОСТ.

Днем 31 марта, во время патрулирования, полицейские обратили внимание на мужчину, который резко изменил направление движения и пытался избежать встречи с правоохранителями.

Во время поверхностной проверки прохожего в кармане его куртки полицейские обнаружили гранату и устройство для употребления наркотических веществ с веществом растительного происхождения.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.