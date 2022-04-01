    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия У пугливого пешехода в Харькове нашли гранату
01.04.2022  08:21   Рита Парфенова

У пугливого пешехода в Харькове нашли гранату

Мужчина пытался скрыться от патрульных, и не зря.

В Харькове у прохожего нашли гранату

На одной из улиц Харькова задержали прохожего с гранатой, передает РЕДПОСТ.

Днем 31 марта, во время патрулирования, полицейские обратили внимание на мужчину, который резко изменил направление движения и пытался избежать встречи с правоохранителями.

Во время поверхностной проверки прохожего в кармане его куртки полицейские обнаружили гранату и устройство для употребления наркотических веществ с веществом растительного происхождения.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.

В Харькове у прохожего нашли гранату

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  граната, харьков, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Криминал и происшествия В Харькове во дворе нашли ручную гранату (фото, видео) 04.11 Криминал и происшествия Взрыв в такси: в Харькове осужден бросивший гранату в окно машины (фото) 27.10 Криминал и происшествия Ветеран ООС в Харькове хотел подорвать себя и свою возлюбленную
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 