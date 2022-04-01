У пугливого пешехода в Харькове нашли гранату

Мужчина пытался скрыться от патрульных, и не зря.
На одной из улиц Харькова задержали прохожего с гранатой, передает РЕДПОСТ.
Днем 31 марта, во время патрулирования, полицейские обратили внимание на мужчину, который резко изменил направление движения и пытался избежать встречи с правоохранителями.
Во время поверхностной проверки прохожего в кармане его куртки полицейские обнаружили гранату и устройство для употребления наркотических веществ с веществом растительного происхождения.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
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