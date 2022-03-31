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31.03.2022  21:55   Дмитрий Колоней

Дополнительная денежная помощь переселенцам предусмотрена новой программой правительства

Получить наличные можно через отделение Укрпочты».


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, о помощи переселенцам шла речь во время встречи Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.

Ключевые направления дальнейшего сотрудничества:

  1. Обеспечение жильем перемещенных лиц путём строительства модульных городков;
  2. Предоставление прямой денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
«В этом направлении уже работают два проекта, – уточнила Ирина Верещук. – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над их расширением. Помощь оказывается дополнительно к помощи государства. Так, Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Получить наличные можно через отделение Укрпочты».
 
По словам Вице-премьера, запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.
 
Регистрация продолжается по адресам:
  • м. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);
  • м. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;
  • г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: 0800307711.
 
Также программу по предоставлению денежной помощи начало воплощать представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, – добавила Ирина Верещук. – Сейчас это воплощается на Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер помощи – тоже 2220 грн на человека».
 
Эта помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц. В частности:
  1. беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;
  2. семьям с двумя и более детьми;
  3. семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;
  4. лицам пожилого возраста.
Списки вышеуказанных категорий будет обрабатывать Департамент социальной защиты населения Закарпатской ОВА, социальные работники территориальных громад.

Как получить помощь:

  1. Зарегистрироваться в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.
  2. В случае подпадания под определенные категории уязвимости, получить соответствующую помощь.
 
 
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Источник:   ХОГА
 Тэги:  денежная помощь, переселенцы, харьков, украина
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