Правительство окажет дополнительную денежную помощь пострадавшим от войны

В программах помощи задействованы Минсоцполитики, Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины.
Критерии оказания помощи могут пересматриваться с учетом потребностей.
Помощь выплачивается без отдельного обращения человека, независимо от получения других видов пособия, в частности выплаты пособия на проживание ВПЛ.
Размер помощи, полученной в рамках программы, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, и не облагается налогом на доходы физических лиц.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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