27.04.2022 17:16 Дмитрий Колоней

Правительство окажет дополнительную денежную помощь пострадавшим от войны

В программах помощи задействованы Минсоцполитики, Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , будут внедрены дополнительные программы денежных выплат для наиболее уязвимых групп из числа ВПЛ. В рамках реализации проекта право на выплату дополнительной денежной помощи будут иметь пострадавшие от войны уязвимые категории населения, которые будут отдельно определены в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа ВПЛ, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах, а также из числа людей, которые подали заявку на получение помощи через информационную платформу "Помощь".

Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 миллиарда гривен. Выплата помощи производится в размере 2500 гривен в месяц. Выплачиваться будет 1 месяц, но срок может быть увеличен при наличии финансирования.

Критерии оказания помощи могут пересматриваться с учетом потребностей.

Помощь выплачивается без отдельного обращения человека, независимо от получения других видов пособия, в частности выплаты пособия на проживание ВПЛ.

Размер помощи, полученной в рамках программы, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, и не облагается налогом на доходы физических лиц.