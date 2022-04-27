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27.04.2022  17:16   Дмитрий Колоней

Правительство окажет дополнительную денежную помощь пострадавшим от войны

В программах помощи задействованы Минсоцполитики, Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины.

Дополнительную денежную помощь пострадавшим от войны окажет правительство
Как сообщает РЕДПОСТ, будут внедрены дополнительные программы денежных выплат для наиболее уязвимых групп из числа ВПЛ. В рамках реализации проекта право на выплату дополнительной денежной помощи будут иметь пострадавшие от войны уязвимые категории населения, которые будут отдельно определены в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа ВПЛ, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах, а также из числа людей, которые подали заявку на получение помощи через информационную платформу "Помощь".
 
Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 миллиарда гривен. Выплата помощи производится в размере 2500 гривен в месяц. Выплачиваться будет 1 месяц, но срок может быть увеличен при наличии финансирования.

Критерии оказания помощи могут пересматриваться с учетом потребностей.

Помощь выплачивается без отдельного обращения человека, независимо от получения других видов пособия, в частности выплаты пособия на проживание ВПЛ.

Размер помощи, полученной в рамках программы, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, и не облагается налогом на доходы физических лиц.

 
Тэги:  денежная помощь, выплаты, украина, беженцы, пострадавшие от войны
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