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30.03.2022  19:17   Дмитрий Колоней

Запускается программа денежной помощи семьям с детьми

Дополнительные выплаты должны усилить государственные программы, начатые Правительством Украины.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, согласно исследованиям, денежная помощь – эффективный инструмент реагирования на нужды детей. В долгосрочной перспективе она помогает укрепить устойчивость семьи в стрессовой ситуации, снижает уязвимость к последующим кризисам.

Помощь смогут получить семьи, относящиеся к следующим категориям:

  1. Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  2. Семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.
Выплата составляет 2,220 грн для каждого члена семьи в месяц, но не более, чем для пяти человек. Выплату будут давать единоразово на три месяца, то есть сумму за три месяца одним платежом.
 
Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание.
 
Подать заявку на получение помощи можно на сайте.
 
Ответы на основные вопросы можно найти на этой странице.
 
Если возникнут трудности или дополнительные вопросы, следует обратиться на горячую линию “Спільно” по номеру: 0 800 600 017 (безоплатно, работает ежедневно с 8:00 до 22:00).
 
Запускается программа денежной помощи семьям с детьми
 
На сайте необходимо заполнить анкету и обязательно проверить корректность внесенных данных. В частности, нужно будет предоставить информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.
 
Перевод должен поступить через 4 недели после подачи заявки.
 
Специалисты ЮНИСЕФ и партнеры рассмотрят каждую заявку и проверят достоверность информации и соответствие всем критериям. Участникам Программы поступит СМС о принятом решении.
 
Это только первая фаза программы. ЮНИСЕФ рассматривает возможность расширить ее на другие категории.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что теперь можно подать заявку о поврежденном имуществе во время войны в приложении Дія.
 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  денежная помощь, агрессия россии, харьков
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