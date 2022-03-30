30.03.2022 19:17 Дмитрий Колоней

Запускается программа денежной помощи семьям с детьми

Дополнительные выплаты должны усилить государственные программы, начатые Правительством Украины.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , согласно исследованиям, денежная помощь – эффективный инструмент реагирования на нужды детей. В долгосрочной перспективе она помогает укрепить устойчивость семьи в стрессовой ситуации, снижает уязвимость к последующим кризисам.

Помощь смогут получить семьи, относящиеся к следующим категориям:

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет; Семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Выплата составляет 2,220 грн для каждого члена семьи в месяц, но не более, чем для пяти человек. Выплату будут давать единоразово на три месяца, то есть сумму за три месяца одним платежом.

Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание.

Если возникнут трудности или дополнительные вопросы, следует обратиться на горячую линию “Спільно” по номеру: 0 800 600 017 (безоплатно, работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

На сайте необходимо заполнить анкету и обязательно проверить корректность внесенных данных. В частности, нужно будет предоставить информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.

Перевод должен поступить через 4 недели после подачи заявки.

Специалисты ЮНИСЕФ и партнеры рассмотрят каждую заявку и проверят достоверность информации и соответствие всем критериям. Участникам Программы поступит СМС о принятом решении.

Это только первая фаза программы. ЮНИСЕФ рассматривает возможность расширить ее на другие категории.

Напомним, ранее мы писали о том, что теперь можно подать заявку о поврежденном имуществе во время войны в приложении Дія.