30.03.2022 19:58 Дмитрий Колоней
Мины: под Харьковом погибли два человека и ранен шестимесячный ребенок
Полиция предупреждает жителей Харьковщины о минной опасности.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, мины стали причиной разыгравшихся трагедий. В результате наезда автомобилей на мины или боеприпасы в Чугуевском районе погибли двое мужчин и получили ранения пять человек, в том числе шестимесячный ребенок.
Полиция обращается ко всем, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться в только что освобожденных населенных пунктов.
Ни в коем случае не двигайтесь в направлениях, которые перекрыты, или на которых только закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни окольными путями.
Пока саперы не провели разминирование, это крайне опасно! Не подвергайте себя и своих детей опасности.
Украина делает все для того, чтобы каждый гражданин поскорее вернулся домой под мирным свободным небом.
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