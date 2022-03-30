30.03.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Мины: под Харьковом погибли два человека и ранен шестимесячный ребенок

Полиция предупреждает жителей Харьковщины о минной опасности.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, мины стали причиной разыгравшихся трагедий. В результате наезда автомобилей на мины или боеприпасы в Чугуевском районе погибли двое мужчин и получили ранения пять человек, в том числе шестимесячный ребенок.

Полиция обращается ко всем, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться в только что освобожденных населенных пунктов.

Ни в коем случае не двигайтесь в направлениях, которые перекрыты, или на которых только закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни окольными путями.

Пока саперы не провели разминирование, это крайне опасно! Не подвергайте себя и своих детей опасности.

Украина делает все для того, чтобы каждый гражданин поскорее вернулся домой под мирным свободным небом.