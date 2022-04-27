27.04.2022 16:39 Дмитрий Колоней

С карты Харькова исчезнут многие названия, связанные с РФ

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем обращении.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов разместил на своем Телеграм-канале обращение к жителям города:

"Дорогие харьковчане!

Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта Харьковского городского совета все российские города-партнеры Харькова. Таких городов было пять - Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. У Харькова, который уже 63 день подвергается круглосуточным бомбардировкам, не может быть побратимов в стране-агрессоре. Тем более, не может быть городом-партнером Москва, в которой и зарождались планы по уничтожению Украины и геноциду украинского народа.

По той же причине считаю, что в Харькове не может быть и топонимов, связанных со странной агрессором. После нашей Победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами.

Считаю, что уже сейчас можно начать подготовку к этим изменениям. В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться. Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины - как отдельные герои, так и целые воинские соединения.

Уверен, новые названия улиц всегда будут напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за наши честь и достоинство, за Независимость страны, за право на существование украинского народа."