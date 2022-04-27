27.04.2022 16:20 Виталий Хиневич

Жителей ряда населенных пунктов Харьковщины просят перекрыть газ

Жителям некоторых населенных пунктов Харьковской области необходимо перекрыть кран подачи газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Дергачевский городской совет.

Сообщается, что в результате вражеской бомбардировки в поселке Слатино повреждена газораспределительная система, в результате чего прекратилось газоснабжение в населенных пунктах Безруки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка, Новая Казачья, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гранов. Жителей указанных населенных пунктов просят срочно перекрыть краны подачи газа в жилые дома.

«Поскольку на этих территориях отсутствует электроэнергия и наблюдаются проблемы со связью, мы просим каждого всеми возможными способами донести эту информацию до ваших родных и близких, которые остаются в этих населенных пунктах. Ремонтные работы на газораспределительной системе начнутся сразу при наступлении благоприятных условий: отсутствии обстрелов и боевых действий, а также при технической способности»-, говорится в обращении Дергачевского городского совета.

Напомним, в Богодуховском районе русские военные обстреляли село.