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31.03.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Нагрянули с проверкой: под Харьковом контролируют цены (фото)

В Харьковской области полицейские совместно с представителями местных властей контролируют цены на товары первой необходимости

Нагрянули с проверкой: под Харьковом контролируют цены товаров первой необходимости
 
Как сообзщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, для оперативного реагирования и обеспечения контроля в розничной торговле цен на товары, полицейские отделения полиции № 1 Лозовского РПП совместно с представителями Первомайского городского совета ежедневно проводят проверки по соблюдению постановления Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 223 « О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 г. № 1548».
 
 
Тэги:  цены, товары первой необходимости, харьков, лозовая
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