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31.03.2022  20:41   Дмитрий Колоней

Несмотря на войну коммунальщики обеспечивают чистоту в парках Харькова

Работники СКП «Харьковзеленстрой», как и в мирное время, следят за парками и скверами города.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, коммунальные службы продолжают следить за порядком на детских площадках, убирают от пыли и грязи пешеходные дорожки, собирают опавшие листья и делают все возможное, чтобы Харьков оставался чистым городом.
 
«В каждой урне, как всегда, висят зеленые пакеты с уже знакомой фразой «Спасибо за чистоту». Детские площадки, возможно, не настолько переполнены детьми, но, как всегда, убраны и готовы принимать посетителей. Мы готовимся к теплой весне, а значит, скоро мы все увидим тюльпаны, зеленые газоны и цветущие деревья!» – отметили на предприятии.
 
Напомним, кроме этого, сотрудники «Харьковзеленстроя» проводят ревизию поврежденных деревьев и пытаются уберечь городские памятники от обстрелов, обкладывая их мешками с песком.
 
Тэги:  коммунальщики, чистые скверы, харьков, уборка
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