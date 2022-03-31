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31.03.2022  18:49   

В харьковской подземке показали, что делать в чрезвычайных ситуациях (фото)

На станциях Харьковского метрополитена для детей, подростков и их родителей проводятся занятия по минно-взрывной и химической безопасности и первой медицинской помощи.



Все участники могут попробовать накладывать повязки при различных повреждениях, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, останавливать кровотечение, учатся транспортировать пострадавших, различать признаки различных мин и пользоваться противогазами.
 
Сотрудники ГСЧС показывают спасательное снаряжение и объясняют, как оно используется для спасения людей из-под завалов и рассказывают, как реагировать в случае разных степеней опасности.
 
Подобные занятия планируют провести на всех станциях метро. Таким образом, говорят организаторы, они хотят дать самые необходимые знания и умения для обеспечения собственной жизни и здоровья.
 
"Мы совместно проводим ряд мероприятий по обучению детей и молодежи: что делать при нахождении взрывоопасных предметов, при возникновении пожара, при заблокировании в помещениях, как оказывать первую медицинскую помощь, что делать при возникновении химического или бактериологического загрязнения. Программа проходит на регулярной основе, мы работаем уже восемь лет. Мы работали в мирное время, рассказывали детям, как действовать в разных ситуациях. И вот случилась беда - и теперь проводим занятия с детьми, которые остались в Харькове и находятся в убежищах метро, ​​в подвалах и других укрытиях по всему городу" – рассказали в ОО "Молодежный остров", которая является основателем учебной программы для детей, подростков и молодежи "Технопарк".
 
Занятия проводятся при содействии ОО "Молодежный остров", Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины, ОО "Фонд "Профессиональное развитие Харькова"" в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Тэги:  метро, дснс, помощь, учения, харьков
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