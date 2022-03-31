31.03.2022 18:01 Евгений Клочко

В Харькове задержали дуэт мародеров: отработали по-крупному

Харьковские правоохранители задержали двух молодых людей в совершении кражи на 600 тысяч гривен в условиях военного времени

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Полиции Харьковской области, злоумышленники разбили витрину, проникли в магазин и похитили деньги и товар. Все это произошло в ночь на 27 марта по проспекту Петра Григоренко.

Спустя три дня злоумышленники были задержаны. Ими оказались 19 и 24-летние ранее судимые мужчины.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли у правонарушителей сейф, деньги, табачные изделия и другие вещественные доказательства. По предварительным данным, похищенное имущество и денежные средства оцениваются в сумму около 600 тысяч гривен.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершаемым на территории Харькова и области.