16.09.2021 11:50 Виталий Хиневич
Стало известно, что будут делать с портящимися вакцинами
Минздрав Украины планирует использовать все дозы вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Корреспондент».
Отмечается, что вакцинация должна пройти так, чтобы были использованы все дозы препарата.
В случае истечения срока годности такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.
В тоже время Украина может направить в другие страны вакцину, срок годности которой истекает.
"Если мы наблюдаем, что не успеем использовать вакцину, то будем общаться с нашими международными партнерами о том, чтобы направить вакцину туда, где могут ее использовать", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Напомним, в Украине утвердили возможность вакцинации
детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
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