16.09.2021 11:50 Виталий Хиневич

Стало известно, что будут делать с портящимися вакцинами

Минздрав Украины планирует использовать все дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что вакцинация должна пройти так, чтобы были использованы все дозы препарата.

В случае истечения срока годности такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.

В тоже время Украина может направить в другие страны вакцину, срок годности которой истекает.

"Если мы наблюдаем, что не успеем использовать вакцину, то будем общаться с нашими международными партнерами о том, чтобы направить вакцину туда, где могут ее использовать", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине утвердили возможность вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.