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16.09.2021  11:50   Виталий Хиневич

Стало известно, что будут делать с портящимися вакцинами

Минздрав Украины планирует использовать все дозы вакцины от COVID-19.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент». 
 
Отмечается, что вакцинация должна пройти так, чтобы были использованы все дозы препарата.
 
В случае истечения срока годности такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.
 
В тоже время Украина может направить в другие страны вакцину, срок годности которой истекает. 
 
"Если мы наблюдаем, что не успеем использовать вакцину, то будем общаться с нашими международными партнерами о том, чтобы направить вакцину туда, где могут ее использовать", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
 
Напомним, в Украине утвердили возможность вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  харьков
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