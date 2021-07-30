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30.07.2021  12:36   

Детям в Украине разрешили вакцинироваться от COVID-19!

В Украине утвердили возможность вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Вакцинацию детей от COVID19 хотят начать в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерства охраны здоровья Украины. Такое решение было принято, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции самой вакцины. Использовать её детям старше 12 лет возможно в случае, если ребёнок: 
  • имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезни и не имеет противопоказаний к вакцинации' 
  • выезжает на обучение, на международные спортивные соревнования или другие мероприятия в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации' 
  • приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty / Pfizer и имеет подтверждающие это документы. 
Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обращаются к педиатру или семейному врачу ребенка.
 
Напомним, в Украине хотят отстранять непривитых детей от занятий в школе.
 
Тэги:  вакцинация, коронавирус
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