30.07.2021 12:36

Детям в Украине разрешили вакцинироваться от COVID-19!

В Украине утвердили возможность вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерства охраны здоровья Украины. Такое решение было принято, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции самой вакцины. Использовать её детям старше 12 лет возможно в случае, если ребёнок:

имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезни и не имеет противопоказаний к вакцинации'

выезжает на обучение, на международные спортивные соревнования или другие мероприятия в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации'

приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty / Pfizer и имеет подтверждающие это документы.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обращаются к педиатру или семейному врачу ребенка.

Напомним, в Украине хотят отстранять непривитых детей от занятий в школе.