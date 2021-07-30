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30.07.2021  12:55   

В Харькове владельцы ездовых аттракционов раскидывают экскременты животных на клумбы с цветами

Владельцы лошадей и пони, которые незаконно предоставляют услуги катания детей на животных, сбрасывают навоз в городские цветники.

Экскременты лошадей раскидали в городские клумбы. Новости Харькова
 
Владельцы ездовых животных, которые незаконно занимаются развозом детей в районе площади Свободы, выбрасывают экскременты животных в пристволовые лунки для цветов. 
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно от харьковских зелестроевцев.
 
Экскременты лошадей раскидали в городские клумбы. Новости Харькова
 
"По улице Сумкой находится более 400 приствольных лунок для цветов. Коневоды, возможно, думают, что делают доброе дело, выкидывая фекалии в цветники а не как положено собирать в пакеты и утилизировать экскременты животных в урну. Но это совершенно не так. Цветы горят от переизбытка «удобрения», - возмущаются озеленители. 
 
Ежедневно сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" пересаживают десятки цветов вдоль улицы Сумской из-за халатности и пренебрежения общепринятых правил данных "коммерсантов". 
 
Экскременты лошадей раскидали в городские клумбы. Новости Харькова
 
Также отмечается, что такое обилие "удобрений" плохо сказывается и на корневой системе молодых деревьев, так как такая картина наблюдается ежедневно. Помимо вреда растениям, данные выделения источают жуткий запах. В эти жаркие дни горожанам приходится дышать этим зловонием.
 
На предприятии призвали собственников, всадников, а также всех поводырей следить за чистотой и порядком на улицах нашего родного города.
 
Экскременты лошадей раскидали в городские клумбы. Новости Харькова
 
Ранее РЕДПОСТ публиковал кадры, на которых у выхода станции метро "Университет" пони во время езды сбросил ребенка на асфальт. Тогда пользователи соцсетей возмущались эксплуатации животных ради финансовой наживы владельцев животных.
 
Тэги:  харьков, клумбы
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