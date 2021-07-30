30.07.2021 12:55

В Харькове владельцы ездовых аттракционов раскидывают экскременты животных на клумбы с цветами

Владельцы лошадей и пони, которые незаконно предоставляют услуги катания детей на животных, сбрасывают навоз в городские цветники.

Владельцы ездовых животных, которые незаконно занимаются развозом детей в районе площади Свободы, выбрасывают экскременты животных в пристволовые лунки для цветов.

Об этом РЕДПОСТ стало известно от харьковских зелестроевцев.

"По улице Сумкой находится более 400 приствольных лунок для цветов. Коневоды, возможно, думают, что делают доброе дело, выкидывая фекалии в цветники а не как положено собирать в пакеты и утилизировать экскременты животных в урну. Но это совершенно не так. Цветы горят от переизбытка «удобрения», - возмущаются озеленители.

Ежедневно сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" пересаживают десятки цветов вдоль улицы Сумской из-за халатности и пренебрежения общепринятых правил данных "коммерсантов".

Также отмечается, что такое обилие "удобрений" плохо сказывается и на корневой системе молодых деревьев, так как такая картина наблюдается ежедневно. Помимо вреда растениям, данные выделения источают жуткий запах. В эти жаркие дни горожанам приходится дышать этим зловонием.

На предприятии призвали собственников, всадников, а также всех поводырей следить за чистотой и порядком на улицах нашего родного города.

Ранее РЕДПОСТ публиковал кадры , на которых у выхода станции метро "Университет" пони во время езды сбросил ребенка на асфальт. Тогда пользователи соцсетей возмущались эксплуатации животных ради финансовой наживы владельцев животных.