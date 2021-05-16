Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова пони сбросил ребенка (ВИДЕО)
16.05.2021  11:32   

В центре Харькова пони сбросил ребенка (ВИДЕО)

В субботу, 15 мая, на площади Свободы в центре Харькова пони сбросил ребенка, который на нем катался.

Инцидент сняли на видео случайные прохожие, сообщает РЕДПОСТ.

На кадрах видно, что мини-лошадка, которая везла ребенка по аллее, перестала слушаться поводыря, замотала головой и встала на дыбы. Ребенок упал на асфальт.  К пострадавшему подбежали родители и помогли подняться.



В пресс-службе Нацполиции РЕДПОСТУ сообщили, что заявление о случившемся правоохранителям не поступало, хотя пост полиции находится недалеко от места происшествия.

Само видео попало в соцсети, и симпатии харьковчан оказались на стороне четвероногого участника конфликта. Горожане возмущены эксплуатацией животных, которая происходит рядом с социальными сити-лайтами на данную тематику.

Тэги:  пони, сбросил, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия На Белгородском шоссе пони попал в два ДТП
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 