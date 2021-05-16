16.05.2021 11:32

В центре Харькова пони сбросил ребенка (ВИДЕО)

В субботу, 15 мая, на площади Свободы в центре Харькова пони сбросил ребенка, который на нем катался.

Инцидент сняли на видео случайные прохожие, сообщает РЕДПОСТ.

На кадрах видно, что мини-лошадка, которая везла ребенка по аллее, перестала слушаться поводыря, замотала головой и встала на дыбы. Ребенок упал на асфальт. К пострадавшему подбежали родители и помогли подняться.





В пресс-службе Нацполиции РЕДПОСТУ сообщили, что заявление о случившемся правоохранителям не поступало, хотя пост полиции находится недалеко от места происшествия.

Само видео попало в соцсети, и симпатии харьковчан оказались на стороне четвероногого участника конфликта. Горожане возмущены эксплуатацией животных, которая происходит рядом с социальными сити-лайтами на данную тематику.