В субботу, 15 мая, на площади Свободы в центре Харькова пони сбросил ребенка, который на нем катался.
Инцидент сняли на видео случайные прохожие, сообщает РЕДПОСТ.
На кадрах видно, что мини-лошадка, которая везла ребенка по аллее, перестала слушаться поводыря, замотала головой и встала на дыбы. Ребенок упал на асфальт. К пострадавшему подбежали родители и помогли подняться.
В пресс-службе Нацполиции РЕДПОСТУ сообщили, что заявление о случившемся правоохранителям не поступало, хотя пост полиции находится недалеко от места происшествия.
Само видео попало в соцсети, и симпатии харьковчан оказались на стороне четвероногого участника конфликта. Горожане возмущены эксплуатацией животных, которая происходит рядом с социальными сити-лайтами на данную тематику.
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