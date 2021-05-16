16.05.2021 11:59

В Харькове – 128 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 16 мая

За сутки от коронавируса умерло 22 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.



128 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 мая составляет 143 227 человек.



Из них:

3040 летальных случаев (за последние сутки умерло 22 человека);

121 731 человек выздоровели (за сутки – 1435 человек);

18 456 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1275 человек)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.



Из них: