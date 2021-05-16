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16.05.2021  11:59   

В Харькове – 128 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 16 мая

За сутки от коронавируса умерло 22 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.

128 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 мая составляет 143 227 человек.
 
Из них:

  • 3040 летальных случаев (за последние сутки умерло 22 человека);
  • 121 731 человек выздоровели (за сутки – 1435 человек);
  • 18 456 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1275 человек)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.

Из них:

  • 139 – жители Харьковского района (в том числе 128 харьковчан).
  • 20 – Лозовского,
  • 11 – Изюмского,
  • 8 – Чугуевского
  • 2 – Богодуховского,
  • 2 – Красноградского районов.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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