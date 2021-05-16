За сутки от коронавируса умерло 22 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.
128 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 мая составляет 143 227 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.
Из них:
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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