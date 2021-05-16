Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 мая примерно в 15:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева.
Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте.
По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.
Информация по факту аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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