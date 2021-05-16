16.05.2021 13:01

Погибший водитель перенес инсульт: подробности смертельного ДТП на Окружной (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.



// hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 мая примерно в 15:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева.

Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте.

По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Информация по факту аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.

