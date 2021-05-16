Герою Украины, Почетному гражданину Харькова и Харьковской области Виктору Остапчуку исполнилось 66 лет.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил Виктора Остапчука с днем рождения.
«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает глубокого уважения и искреннего признания. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, мира и добра.
Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в дальнейшем помогают Вам работать для развития и процветания Харьковщины и ее жителей. Пусть успех сопутствует Вам во всем, а все Ваши замыслы воплощаются в жизнь!» - говорится в поздравлении.
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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