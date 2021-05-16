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16.05.2021  14:10   

16 мая – день рождения Виктора Остапчука

Герою Украины, Почетному гражданину Харькова и Харьковской области Виктору Остапчуку исполнилось 66 лет.

Сегодня - день рождения Виктора Остапчука

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил Виктора Остапчука с днем рождения.

«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает глубокого уважения и искреннего признания. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, мира и добра.

Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в дальнейшем помогают Вам работать для развития и процветания Харьковщины и ее жителей. Пусть успех сопутствует Вам во всем, а все Ваши замыслы воплощаются в жизнь!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, виктор остапчук
 
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