16.05.2021 14:10

16 мая – день рождения Виктора Остапчука

Герою Украины, Почетному гражданину Харькова и Харьковской области Виктору Остапчуку исполнилось 66 лет.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил Виктора Остапчука с днем рождения.

«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает глубокого уважения и искреннего признания. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, мира и добра.



Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в дальнейшем помогают Вам работать для развития и процветания Харьковщины и ее жителей. Пусть успех сопутствует Вам во всем, а все Ваши замыслы воплощаются в жизнь!» - говорится в поздравлении.