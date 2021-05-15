Днем 15 мая на трассе Харьков - Чугуев произошло жуткое ДТП.
На трассе в сторону Чугуева, между Роганью и Каменкой, ВАЗ-2106 врезался в Газель дорожных рабочих, которые наносили разметку на трассу, сообщает «РЕДПОСТ».
По предварительной информации, в ВАЗе двое погибших.
Также сообщается, что авария произошла из-за того, что водидель «шестерки» не заметил, что Газель движется с медленной скоростью.
Ситуацию на дороге прокомментировал один из водителей.
«Сам ехал там 2 часа назад. Дорожники не установили знаки и нет прицепа, сигнализирующего о том, что нужно принять в какую-либо сторону для объезда», – написал он.
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