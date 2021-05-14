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14.05.2021  11:36   

Снос элеватора: в воскресенье по улице Евгения Котляра на час запретят движение

16 мая на улице Евгения Котляра будут проводиться демонтажные работы заброшенного элеватора.

Новости Харькова: 16 мая на улице Евгения Котляра будут проводиться демонтажные работы заброшенного элеватора

Движение транспорта по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Чеботарской до ул. Большой Панасовской, будет запрещено с 10:00 до 11:00 16 мая, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская.

Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.

В это время автобусы №№238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э, 303 будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.

Также на один час будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до разворотного круга «Южный вокзал».

Трамваи будут курсировать так:

№1: не курсирует;

№12: разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

№20: разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы».

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, элеаватор, снос, харьков
 
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