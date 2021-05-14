Новости Харькова: 16 мая на улице Евгения Котляра будут проводиться демонтажные работы заброшенного элеватора

14.05.2021 11:36

Снос элеватора: в воскресенье по улице Евгения Котляра на час запретят движение

16 мая на улице Евгения Котляра будут проводиться демонтажные работы заброшенного элеватора.

Движение транспорта по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Чеботарской до ул. Большой Панасовской, будет запрещено с 10:00 до 11:00 16 мая, сообщили в Департаменте инфраструктуры.



Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская.



Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.



В это время автобусы №№238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э, 303 будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.



Также на один час будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до разворотного круга «Южный вокзал».



Трамваи будут курсировать так:



№1: не курсирует;



№12: разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;



№20: разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы».