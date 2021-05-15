Появилось видео с Травянского водохранилища, на котором зафиксирован мор рыбы.
О массовой гибели рыбы сообщает «РЕДПОСТ» со ссылкой на собственные источники.
В распоряжение редакции попало видео с Травянского водохранилища, на котором видно, что к берегу водоема прибило дохлую рыбу.
«Вода стала настолько чистой, что рыба решила подойти ближе к берегу», – иронизируют очевидцы.
Отдыхающие ужасаются: вдоль всего берега на песок выбросило дохлую рыбу.
В прошлые годы эпидемиологи объясняли летний мор рыбы недостатком кислорода в воде из-за высоких температур воздуха. Что послужило причиной в этот раз, пока неизвестно.
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: