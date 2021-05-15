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15.05.2021  18:07   

В водоеме под Харьковом – массовый мор рыбы (ВИДЕО)

Появилось видео с Травянского водохранилища, на котором зафиксирован мор рыбы.

О массовой гибели рыбы сообщает «РЕДПОСТ» со ссылкой на собственные источники.

В распоряжение редакции попало видео с Травянского водохранилища, на котором видно, что к берегу водоема прибило дохлую рыбу.

«Вода стала настолько чистой, что рыба решила подойти ближе к берегу», – иронизируют очевидцы.

Отдыхающие ужасаются: вдоль всего берега на песок выбросило дохлую рыбу.

В прошлые годы эпидемиологи объясняли летний мор рыбы недостатком кислорода в воде из-за высоких температур воздуха. Что послужило причиной в этот раз, пока неизвестно.

Тэги:  мор рыбы, харьков
 
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