15.05.2021 18:07

В водоеме под Харьковом – массовый мор рыбы (ВИДЕО)

Появилось видео с Травянского водохранилища, на котором зафиксирован мор рыбы.

О массовой гибели рыбы сообщает «РЕДПОСТ» со ссылкой на собственные источники.

В распоряжение редакции попало видео с Травянского водохранилища, на котором видно, что к берегу водоема прибило дохлую рыбу.

«Вода стала настолько чистой, что рыба решила подойти ближе к берегу», – иронизируют очевидцы.



Отдыхающие ужасаются: вдоль всего берега на песок выбросило дохлую рыбу.

В прошлые годы эпидемиологи объясняли летний мор рыбы недостатком кислорода в воде из-за высоких температур воздуха. Что послужило причиной в этот раз, пока неизвестно.