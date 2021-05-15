15.05.2021 17:45

Украл доллары из автомобиля и вернулся за добавкой: под Харьковом мужчина «порыбачил» на тысячу долларов (ФОТО)

Злоумышленник дважды проник в автомобиль потерпевшего, сначала похитил часть денег, а потом вернулся за барсеткой.

5 мая 55-летний мужчина приехал порыбачить в село Поповка, оставил автомобиль недалеко от реки, а, вернувшись, обнаружил отсутствие барсетки с деньгами, сообщает «Редпост» со ссылкой на ГУ НП.

Потерпевший заявил в полицию. Оперативники провели расследование и установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель села Поповка, ранее судимый за имущественные преступления.



Как выяснилось, злоумышленник прогуливался возле реки и, проходя мимо припаркованного автомобиля, увидел приоткрытое окно. Мужчина вытащил портмоне, взял оттуда 200 долларов США и положил бумажник с остальными деньгами на место. Через время он вернулся и забрал портмоне, в котором оставалось около 700 долларов США, 2500 гривен и 350 рублей.

Свои действия полицейским мужчина объяснил тяжелым материальным положением, поскольку нигде не работает.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.



13 мая злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.