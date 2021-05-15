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15.05.2021  17:19   

Полумарафон в Харькове: на Научной монтируют стартовый городок

Традицией забег по улицам Харькова пройдет в воскресенье, 16 мая.

На проспекте Науки полным ходом едет подготовка в завтрашнему Харьковскому  полумарафону.

На месте старта-финиша, возле станции метро «Научная» (перекресток пр. Науки и ул. Культуры), монтируется стартовый городок .

Участники сейчас могут получить свои стартовые пакеты

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Тэги:  полумарафон, харьков
 
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