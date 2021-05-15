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Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 15 мая Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.