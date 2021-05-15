Традицией забег по улицам Харькова пройдет в воскресенье, 16 мая.
На проспекте Науки полным ходом едет подготовка в завтрашнему Харьковскому полумарафону.
На месте старта-финиша, возле станции метро «Научная» (перекресток пр. Науки и ул. Культуры), монтируется стартовый городок .
Участники сейчас могут получить свои стартовые пакеты
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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