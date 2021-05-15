Освящение памятника митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Никодиму прошло в субботу, 15 мая, в сквере возле Благовещенского собора.
Памятник митрополиту Никодиму установили в сквере, названном в его честь, сообщает «Редпост».
На освящение прибыл предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, который возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе.
«Это был человек с большой буквы, человек, который был духовным отцом для многих харьковчан, – сказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. – Он много сделал для духовного развития Харькова. Многие харьковчане его помнят, поэтому для города это действительно очень знаковое событие».
Владыка Никодим возглавлял Харьковскую епархию в общей сложности 36 лет (с 1970 до 2011 г., с некоторыми перерывами). Он оставил после себя добрый след – любви, терпения и служения Богу.
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: