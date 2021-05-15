15.05.2021 16:35

Игорь Терехов на освящении памятника Владыке Никодиму: Он был духовным отцом для многих харьковчан

Освящение памятника митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Никодиму прошло в субботу, 15 мая, в сквере возле Благовещенского собора.



// РЕДПОСТ

Памятник митрополиту Никодиму установили в сквере, названном в его честь, сообщает «Редпост».



На освящение прибыл предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, который возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе.



«Это был человек с большой буквы, человек, который был духовным отцом для многих харьковчан, – сказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. – Он много сделал для духовного развития Харькова. Многие харьковчане его помнят, поэтому для города это действительно очень знаковое событие».



Владыка Никодим возглавлял Харьковскую епархию в общей сложности 36 лет (с 1970 до 2011 г., с некоторыми перерывами). Он оставил после себя добрый след – любви, терпения и служения Богу.