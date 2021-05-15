В Харькове патрульные задержали мужчин, что, вероятно, совершили кражу кабеля
Кража произошла в ночь на субботу, 15 мая, сообщили «Редпост» в пресс-службе Патрульной полиции.
Экипаж патрульной полиции заметил на территории локомотивного депо двух мужчин, которые странно себя вели.
Полицейские обратились к гражданам для проверки, в ходе которой обнаружили у них мешок с силовыми кабелями. Провода, верьятнее всего, были срезаны с тепловозов на территории депо.
Подозреваемых передали вызваной на месте оперативной группе.
Правоохранители отмечают, что с начала года патрульные обнаружили 282 человек, вероятно причастных к кражам.
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