15.05.2021 16:34

Кабельные воры добрались до локомотивного депо в Харькове (ФОТО)

В Харькове патрульные задержали мужчин, что, вероятно, совершили кражу кабеля

Кража произошла в ночь на субботу, 15 мая, сообщили «Редпост» в пресс-службе Патрульной полиции.

Экипаж патрульной полиции заметил на территории локомотивного депо двух мужчин, которые странно себя вели.

Полицейские обратились к гражданам для проверки, в ходе которой обнаружили у них мешок с силовыми кабелями. Провода, верьятнее всего, были срезаны с тепловозов на территории депо.

Подозреваемых передали вызваной на месте оперативной группе.

Правоохранители отмечают, что с начала года патрульные обнаружили 282 человек, вероятно причастных к кражам.