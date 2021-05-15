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15.05.2021  16:34   

Кабельные воры добрались до локомотивного депо в Харькове (ФОТО)

В Харькове патрульные задержали мужчин, что, вероятно, совершили кражу кабеля

Кража произошла в ночь на субботу, 15 мая, сообщили «Редпост» в пресс-службе Патрульной полиции.

Экипаж патрульной полиции заметил на территории локомотивного депо двух мужчин, которые странно себя вели.

Полицейские обратились к гражданам для проверки, в ходе которой обнаружили у них мешок с силовыми кабелями. Провода, верьятнее всего, были срезаны с тепловозов на территории депо.

Подозреваемых передали вызваной на месте оперативной группе.

Правоохранители отмечают, что с начала года патрульные обнаружили 282 человек, вероятно причастных к кражам.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, харьков, кабель, полиция
 
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