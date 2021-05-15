15.05.2021 15:13

Курсант-кожедубовец награжден премией британского военного колледжа (ФОТО)

Харьковский курсант Антон Лузгарь получил Международную премию в Колледже Королевских Военно-Воздушных Сил Кранвелл.

Об этом пишет «Редпост» со ссылкой на Посольство Великобритании в Украине.



Антон Лузгарь получил трофей и памятную картину с изображением колледжа в знак признания его лидерских и офицерских качеств, а также высоких результатов обучения на курсе.



Курсовой офицер Антона заявил, что «он абсолютно заслуженно может гордиться своими достижениями».



«Теперь Антон имеет шанс посоревноваться с другими лучшими международными курсантами честь стать лучшим и получить меч Королевских ВВС», – говорится в сообщении.





Также в посольстве отметили, что это не единственная награда украинских курсантов.



Так, украинские курсанты Михаил Лещенко в 2015 году и Антон Совенко в 2020 году стали лучшими зарубежными выпускниками колледжа Королевских ВВС. А в 2019 году Артем Бараненко стал первым украинцем, получившимя "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Сандгерста.