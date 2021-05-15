Харьковский курсант Антон Лузгарь получил Международную премию в Колледже Королевских Военно-Воздушных Сил Кранвелл.
Об этом пишет «Редпост» со ссылкой на Посольство Великобритании в Украине.
Антон Лузгарь получил трофей и памятную картину с изображением колледжа в знак признания его лидерских и офицерских качеств, а также высоких результатов обучения на курсе.
Курсовой офицер Антона заявил, что «он абсолютно заслуженно может гордиться своими достижениями».
«Теперь Антон имеет шанс посоревноваться с другими лучшими международными курсантами честь стать лучшим и получить меч Королевских ВВС», – говорится в сообщении.
Также в посольстве отметили, что это не единственная награда украинских курсантов.
Так, украинские курсанты Михаил Лещенко в 2015 году и Антон Совенко в 2020 году стали лучшими зарубежными выпускниками колледжа Королевских ВВС. А в 2019 году Артем Бараненко стал первым украинцем, получившимя "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Сандгерста.
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