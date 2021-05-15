В селе Колесниковка Купянского района разыскивают 63-летнего Анатолия Хохлова.
В последний раз мужчину видели 12 мая в 14.00. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор его местонаходжение неизвестно, информирует «Редпост» со ссылкой на волонтеров поисковой группы «Милена».
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, голубые глаза.
Был одет в черную спортивную мастерку с желтыми лампасами.
Особые приметы: на правой руке отсутствует фаланга пальца. На голове 2 шрама после операции, тянет ноги при ходьбе, ходит медленно. Страдает потерей памяти.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Анатолия Хохлова, просят звонить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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