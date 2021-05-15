Спасатели деблокировали из искореженного у автомобиля пострадавшую водитель
Утром 15 мая на перекрестке пр. Гагарина и ул. Полевой столкнулись автомобили ВАЗ-2172 и Mazda-6, сообщает «Редпост» со ссылкой на ГУ ГСЧС.
В результате столкновения водитель «Лады» оказалась зажата изуродованными конструкциями авто и не могда самостоятельно выбраться из машины.
На помощь вызвали сотрудников ГСЧС.Прибывшие на место ДТП спасатели применили специальный инструмент, извлекли пострадавший из авто и передали сотрудникам скорой помощию.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
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