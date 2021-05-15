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15.05.2021  14:23   

Жесткое ДТП на Гагарина: пострадавшую из машины вырезали спасатели (ФОТО)

Спасатели деблокировали из искореженного у автомобиля пострадавшую водитель

Утром 15 мая на перекрестке пр. Гагарина и ул. Полевой столкнулись автомобили ВАЗ-2172 и Mazda-6, сообщает «Редпост» со ссылкой на ГУ ГСЧС.

В результате столкновения водитель «Лады» оказалась зажата изуродованными конструкциями авто и не могда самостоятельно выбраться из машины.

На помощь вызвали сотрудников ГСЧС.Прибывшие на место ДТП спасатели применили специальный инструмент, извлекли пострадавший из авто и передали сотрудникам скорой помощию.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Тэги:  дтп, харьков
 
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