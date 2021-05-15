15.05.2021 14:14

80-летнюю женщину вынесли из задымленной квартиры в Харькове (ФОТО)

В результате пожара в Новобаварском районе пожилая женщина получила отравление угарным газом.

Пожар произошел посреди ночи на 15 мая в квартире на 3-м этаже жилого девятиэтажного дома на ул. Академика Богомольца, 25, сообщает «Редпост» со ссылкой на ГУ ГСЧС.

Звонок пожарным поступил в 3:25 и на тушение выехали два пожарно-спасательных подразделения ГОЧС.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что горят домашние вещи, диван и межкомнатные двери на площади около 2 кв.м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в противогазах. Начав тушение очага возгорания, в задымленной комнате обнаружили женщину 1940 года рождения.

Пострадавшую немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Женщина успела получить отравление угарным газом, но после осмотра от госпитализации отказалась.



В 3:43 пожар был локализован, в 3:52 ликвидирован.



Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем.