Главная Новости Криминал и происшествия Труп на Мироносицкой в Харькове. Очевидцы говорят, погибший выпал из окна
15.05.2021  14:00   

Труп на Мироносицкой в Харькове. Очевидцы говорят, погибший выпал из окна

ЧП произошло днем 15 марта на центральной улице Харькова.


О трупе на улице Мироносицкой сообщили очевидцы, выложив в местные паблики фото с места происшествия.

На кадрах видно, что на мостовой перед многоэтажным домом лежит накрытое тело.

Скорая уже отъехала с места происшествия, рядом с погибшим припаркован автомобиль полиции.

«Судя по раскиданным веткам, человек выпал из окна», – провкомментировал случившееся один из харьковских пабликов.

Как сообщили «Редпосту» в пресс-службе Нацполиции, погибший – 28-летний мужчина – покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув c 4 этажа дома.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Информация зарегистрирована в Едином учетt заявлений и сообщений Харьковского районного управления № 1.

Тэги:  смерть, харьков, самоубийство
 
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