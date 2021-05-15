ЧП произошло днем 15 марта на центральной улице Харькова.
О трупе на улице Мироносицкой сообщили очевидцы, выложив в местные паблики фото с места происшествия.
На кадрах видно, что на мостовой перед многоэтажным домом лежит накрытое тело.
Скорая уже отъехала с места происшествия, рядом с погибшим припаркован автомобиль полиции.
«Судя по раскиданным веткам, человек выпал из окна», – провкомментировал случившееся один из харьковских пабликов.
Как сообщили «Редпосту» в пресс-службе Нацполиции, погибший – 28-летний мужчина – покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув c 4 этажа дома.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Информация зарегистрирована в Едином учетt заявлений и сообщений Харьковского районного управления № 1.
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