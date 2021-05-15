15.05.2021 13:05

Разлетелись в столб и в дерево: очередное ДТП на улице Библика в Харькове (ФОТО)

В ночь на 15 мая на улице Библика, 19 произошло ДТП с травмированными.

Участниками столкновения на перекрестке улиц Алешина и Библика стали автомобили ВАЗ 2108 и Chevrolet, сообщили «Редпосту» в пресс-службе Патрульной полиции.



После удара ВАЗ врезался в столб, а Chevrolet выехал на бордюр и врезался в дерево.

Машины получили значительные повреждения.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди: водителя и пассажирку автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.





Подробности аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 16 апреля на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика столкнулись автомобили Renault Megane, Ford Fiesta ST с наклейками ралли и такси Hyundai Accent. Медики госпитализировали водителя автомобиля Ford Fiiesta.



А 18 марта автомобиль Volkswagen врезался в дерево на улице Библика. 35-летний водитель оказался зажат между рулем и сиденьем, понадобилась помощь спасателей.