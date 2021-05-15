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15.05.2021  13:05   

Разлетелись в столб и в дерево: очередное ДТП на улице Библика в Харькове (ФОТО)

В ночь на 15 мая на улице Библика, 19 произошло ДТП с травмированными.

ДТП на улице Библика в Харькове

Участниками столкновения на перекрестке улиц Алешина и Библика стали автомобили ВАЗ 2108 и Chevrolet, сообщили «Редпосту» в пресс-службе Патрульной полиции.

После удара ВАЗ врезался в столб, а Chevrolet выехал на бордюр и врезался в дерево.

ДТП на улице Библика в Харькове ДТП на улице Библика в Харькове

Машины получили значительные повреждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди: водителя и пассажирку автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.

ДТП на улице Библика в Харькове

Подробности аварии выясняет следственно-оперативная группа.

ДТП на улице Библика в Харькове

ДТП на улице Библика в Харькове

Напомним, вечером 16 апреля на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика столкнулись автомобили Renault Megane, Ford Fiesta ST с наклейками ралли и такси Hyundai Accent.  Медики госпитализировали водителя автомобиля Ford Fiiesta.

А 18 марта автомобиль Volkswagen врезался в дерево на улице Библика. 35-летний водитель оказался зажат между рулем и сиденьем, понадобилась помощь спасателей.

Тэги:  дтп, харьков
 
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