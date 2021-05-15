Главная Новости Общество Под Харьковом экоактивисты очищают реку Уды от мусора (ФОТО)
15.05.2021  12:11   

Под Харьковом экоактивисты очищают реку Уды от мусора (ФОТО)

Сегодня в Бабаях проходит запланированная ранее в соцсетях уборка мусора.

Реку Уды в Бабаях под Харьковом очищают от мусора

Весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров, сообщает «Редпост» со ссылкой на соцсети.

О появлении этой несанккционированой свалки на воде ранее сообщали активисты в соцсетях.

Они же и кинули клич собраться 15 мая на уборку этой части реки Уды.

Сегодня к острову из бутылок выехали экоактивисты. Как сообщают соцсети, на метроприятие собралось очень много людей.

Реку Уды в Бабаях под Харьковом очищают от мусора

На надувных лодках и с берега, с помощью специальных сачков, они вычищают водную поверхность.

Реку Уды в Бабаях под Харьковом очищают от мусора

По предварительным прикидкам, для вывоза скопившихся там тонн пластика и стекла понадобится четыре грузовика.

Тэги:  уды, харьков, волонтеры, субботник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Медицина В реке Уды – массовая гибель толстолобиков 28.04 Криминал и происшествия Харьковчане «вырастили» остров на одной из речек в ближнем пригороде (ВИДЕО) 12.08 Медицина В реке Уды – мор рыбы (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 