Сегодня в Бабаях проходит запланированная ранее в соцсетях уборка мусора.
Весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров, сообщает «Редпост» со ссылкой на соцсети.
О появлении этой несанккционированой свалки на воде ранее сообщали активисты в соцсетях.
Они же и кинули клич собраться 15 мая на уборку этой части реки Уды.
Сегодня к острову из бутылок выехали экоактивисты. Как сообщают соцсети, на метроприятие собралось очень много людей.
На надувных лодках и с берега, с помощью специальных сачков, они вычищают водную поверхность.
По предварительным прикидкам, для вывоза скопившихся там тонн пластика и стекла понадобится четыре грузовика.
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