15.05.2021 12:11

Под Харьковом экоактивисты очищают реку Уды от мусора (ФОТО)

Сегодня в Бабаях проходит запланированная ранее в соцсетях уборка мусора.

Весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров, сообщает «Редпост» со ссылкой на соцсети.



О появлении этой несанккционированой свалки на воде ранее сообщали активисты в соцсетях.

Они же и кинули клич собраться 15 мая на уборку этой части реки Уды.



Сегодня к острову из бутылок выехали экоактивисты. Как сообщают соцсети, на метроприятие собралось очень много людей.

На надувных лодках и с берега, с помощью специальных сачков, они вычищают водную поверхность.

По предварительным прикидкам, для вывоза скопившихся там тонн пластика и стекла понадобится четыре грузовика.