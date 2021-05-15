15.05.2021 11:27

В Харькове – 324 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 15 мая

За сутки от коронавируса умерло 16 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 630 новых случаев заражения коронавирусом.



324 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 мая составляет 143 045 человек.



Из них:



3018 летальных случаев (за последние сутки умерло 16 человек);

120 296 человек выздоровели (за сутки – 853 человека);

19 731 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 239 человек)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.



Из них: