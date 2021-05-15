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15.05.2021  11:27   

В Харькове – 324 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 15 мая

За сутки от коронавируса умерло 16 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 630 новых случаев заражения коронавирусом.

324 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 мая составляет 143 045 человек.
 
Из них:
 

  • 3018 летальных случаев (за последние сутки умерло 16 человек);
  • 120 296 человек выздоровели (за сутки – 853 человека);
  • 19 731 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 239 человек)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.

Из них:

  • 397 – жители Харьковского района (в том числе 324 харьковчанина).
  • 68 – Чугуевского,
  • 62 – Изюмского,
  • 50 – Чугуевского
  • 48 – Лозовского,
  • 45 – Богодуховского,
  • 24 – Купянского,
  • 4 – Красноградского районов.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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